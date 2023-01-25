Російські окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині. Ворожі снаряди влучили у продуктовий магазин, де двоє людей загинули, ще троє місцевих жителів отримали поранення. Про це повідомила Херсонська ОВА.

Посеред дня росіяни цілеспрямована атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди. Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

Голова Бериславської РВА Володимир Літвінов повідомив, що під ударом опинився центр міста.

Снаряди були скеровані по цивільній інфраструктурі міста у будівлю закладу освіти, житлові будинки та магазину, де в цей час перебували місцеві жителі.



На цю хвилину відомо, що внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, одна з них на місці та 3 людини дістали поранення. Постраждалих доправили до лікарні, де їм нададуть необхідну меддопомогу.

Голова Бериславського району додав, що росія веде обстріли Херсонщини з лівого берега Дніпра.