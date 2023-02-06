У Москві затримали чоловіка, який намагався вкрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею на Червоній площі. Про інцидент повідомив "МК", джерело ТАСС підтвердило інформацію.

Інцидент стався у ніч проти 6 лютого в районі опівночі. Поліцейські звернули увагу на чоловіка, який ходив поруч із мавзолеєм, а потім підійшов і спробував відчинити двері. Коли його зупинили, він зізнався, що хотів викрасти тіло Леніна.

42-річний затриманий перебував у стані "алкогольного сп'яніння". Поліціянти викликали швидку допомогу, медики виявили у затриманого психіатричний розлад на тлі сп'яніння.