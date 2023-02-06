З мавзолея намагалися вкрасти тіло Леніна [ Редагувати ]
У Москві затримали чоловіка, який намагався вкрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею на Червоній площі. Про інцидент повідомив "МК", джерело ТАСС підтвердило інформацію.
Інцидент стався у ніч проти 6 лютого в районі опівночі. Поліцейські звернули увагу на чоловіка, який ходив поруч із мавзолеєм, а потім підійшов і спробував відчинити двері. Коли його зупинили, він зізнався, що хотів викрасти тіло Леніна.
42-річний затриманий перебував у стані "алкогольного сп'яніння". Поліціянти викликали швидку допомогу, медики виявили у затриманого психіатричний розлад на тлі сп'яніння.
по темі
У Львові на 60-му році життя помер один з найвідоміших львівських екскурсоводів і краєзнавців Петро Радковець. Співчуття з приводу смерті Петра Радковця висловив мер Львова Андрій Садовий
На водоймі Житомирщини врятували вагітну жінку, яка провалилася під лід. Подія сталася у м. Бердичів на річці Гнилоп’ять
Сніжним місяцем називають лютневу повню, яка почнеться вже днями, і його головна особливість у тому, що місяць буде дуже далеко від Землі
У Бахмуті загинув 34-річний американський волонтер Піт Рід (Pete Reed). Про це повідомила група гуманітарної допомоги Global Response Medicine, яку створив загиблий
Вовняна торбина має багату історію - це і сумка для закупів, і обрядовий аксесуар, і тема для натхнення художників і письменників.