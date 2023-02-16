лукашенко назвав умову, за якої Білорусь вступить у війну [ Редагувати ]
олександр лукашенко на зустрічі журналістами заявив про готовність разом із росіянами воювати з території Білорусі лише у разі агресії проти його країни. Про це повідомило державне агентство БелТА.
Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер...
Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно.
лукашенко вкотре повторив, що Україна готувала ракетний удар по території республіки. Почавши вторгнення, росія зіграла на випередження.
Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут - утром перед началом специальной военной операции...
Вы говорите - "вторжение". А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Вот подобными действиями. Я их только несколько назвал. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная в том числе с Минских соглашений, чтобы развязать войну. Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, - русских людей.
Білоруський диктатор знову закликав до початку мирних переговорів.
Хотите мира в Украине - давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять...
Думаю, каким бы странным это ни казалось, этот диалог нужно вести - я убежден в этом - с военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию от политиков и Президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом.
Самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать. Вы увидите, что нам все равно - и россиянам прежде всего - придется договариваться с военными Украины. И никакие политики, а вы видите, какие там политики - со всего мира собрали говорящие головы. Говорить, знаете, - не дело делать. Говорить все умеют, а вот пойти повоевать на фронте или хотя бы туда съездить во время боя - они там не были. Арестовича-бедолагу выкинули, а там все такие говорящие. Военные это понимают....
Но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительные условия перед тем, как сесть за стол переговоров. Поставив предварительные условия, типа уходите с территории, которую вы захватили, - вроде бы справедливо, но в данном случае это говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров. Поэтому ориентироваться надо на военных, если политики этого не понимают.
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