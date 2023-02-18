Ракетна загроза: в Україні почалися екстрені відключення електроенергії [ Редагувати ]
У суботу зранку в Україні було оголошено повітряну тривогу. У низці областей превентивно відключають електроенергію. Про це повідомляють прес-служби обленерго.
За даними прес-служби ДТЕК, через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла у застосовуються у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Крім того, відключили світло у Сумській області "У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК "Укренерго", відбуваються екстрені відключення електроенергії", - повідомили в прес-службі Сумиобленерго.
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