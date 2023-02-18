У суботу зранку в Україні було оголошено повітряну тривогу. У низці областей превентивно відключають електроенергію. Про це повідомляють прес-служби обленерго.

За даними прес-служби ДТЕК, через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла у застосовуються у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Крім того, відключили світло у Сумській області "У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК "Укренерго", відбуваються екстрені відключення електроенергії", - повідомили в прес-службі Сумиобленерго.