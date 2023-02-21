У вівторок, 21 лютого, енергосистема України працює стабільно з резервом. Проте у західних та центральних областях є пошкодження через негоду. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Голова Міненерго Герман Галущенко заявив:

Сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів. При цьому в Україні є достатній резерв потужності для зростаючого попиту.

Проте міністр додав, що є пошкодження електромереж через сильні пориви вітру в центральних та західних регіонах. Найбільше - у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів.

За даними енергетиків, 21 лютого споживання електроенергії в Україні на рівні понеділка, дефіциту немає, імпорт зменшився. Ліміти споживання до областей не доводились. Проте можуть бути відключення світла, якщо споживання різко збільшиться.

Сьогодні заміри проводять у Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Тому там світло вимикати не будуть.

В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження.