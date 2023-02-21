Рф планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ - прем'єр Молдови [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, яку приводить Moldova1.
"Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, у тому числі й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента України Володимира Зеленського", - заявив прем'єр Молдови.
За його словами, молдавські органи готові протистояти таким викликам. Він наголосив, що його мета забезпечити мир і стабільність у країні.
"Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки", - сказав Речан.
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