Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, яку приводить Moldova1.

"Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, у тому числі й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента України Володимира Зеленського", - заявив прем'єр Молдови.

За його словами, молдавські органи готові протистояти таким викликам. Він наголосив, що його мета забезпечити мир і стабільність у країні.

"Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки", - сказав Речан.