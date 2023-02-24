Наступний пакет осанкційних заходів Європейського Союзу проти росії можна й почекати. Головне, щоб він якомога сильніше послабив країну-агресора.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Прем'єр-міністр Польщі є одним з тих людей, який працює над тим, щоб пакет був потужнішим. Це дуже важливо. Іноді, знаєте, трохи можна і почекати. Час такий, який впливає на те, щоб послабити російську федерацію", - сказав Зеленський.