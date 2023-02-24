Можемо й почекати: Зеленський про наступний пакет санкцій проти рф [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Наступний пакет осанкційних заходів Європейського Союзу проти росії можна й почекати. Головне, щоб він якомога сильніше послабив країну-агресора.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.
"Прем'єр-міністр Польщі є одним з тих людей, який працює над тим, щоб пакет був потужнішим. Це дуже важливо. Іноді, знаєте, трохи можна і почекати. Час такий, який впливає на те, щоб послабити російську федерацію", - сказав Зеленський.
по темі
Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію для ЗМІ. Вона відбудеться 24 лютого на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європейський союз спільно працюють над підготовкою нового пакету санкцій проти держави-окупанта росії
Російські окупанти розпочали свій новий наступ в Україні, який раніше неодноразово прогнозували
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 200 осіб, пов'язаних з рф
У неділю, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі