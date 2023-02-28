Україна отримала від Управління Європейської комісії з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоровʼя (HERA) 10 тисяч доз вакцини Jynneos проти віспи мавп. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Вакцина буде розподілена та розвезена Міністерством охорони здоров’я до регіонів відповідно до зібраної потреби. Вакцинація людей, які належать до груп ризику, здійснюватиметься безоплатно.

Jynneos - це жива атенуйована вакцина проти натуральної віспи та віспи мавп, розроблена виробником Bavarian Nordic. Вакцина призначена для людей віком від 18 років, які мають високий ризик зараження натуральною віспою або віспою мавп.

Повний курс вакцинації проти віспи мавп складається із двох доз з інтервалом у 28 днів. Людям, які раніше отримали вакцину проти натуральної віспи, потрібно вакцинуватися лише, якщо з часу щеплення минуло більше ніж 10 років.

Вакцинація проти віспи мавп рекомендована медичним працівникам, які належать до групи ризику зараження віспою мавп та людям, які належать до групи високого ризику інфікування.

Віспа мавп - віспоподібне захворювання, спричинене вірусами родини поксвірусів. За симптомами воно дуже схоже на натуральну віспу. Передається через будь-який тісний фізичний контакт із висипом на тілі інфікованої людини, через кашель або чхання, торкання одягу, постільної білизни, рушників, якими користувався хворий на віспу мавп. Також можна заразитися від інфікованих тварин в Західній та Центральній Африці.

Віспа мавп у більшості випадків протікає значно легше, ніж натуральна віспа. Однак іноді вона все ж таки може призвести до летальних випадків.

До 2022 року віспа мавп фіксувалась в основному в країнах Центральної та Західної Африки, наразі більшість нових випадків фіксуються у Південній та Північній Америці, є випадки захворювання в Європі. В Україні вже теж зафіксовані випадки захворювання на віспу мавп.