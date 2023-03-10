"Для ворога основна мета - влучити в наші об'єкти критичної інфраструктури, тому він обирає маршрути, що ефективні для його засобів повітряного нападу. Ми ж навпаки, аналізуємо та протидіємо його підступним замислам", - наголосив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, наприкінці минулого року в Північній операційній зоні розпочато застосування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. За цей час дані підрозділи зарекомендували себе досить добре. Ними вже знищено десятки повітряних цілей.

Але, на переконання командувача, якщо їхня кількість поступово зростатиме, то й ефективність теж буде підвищуватися.

"Серед основних завдань мобільних вогневих груп - розвідка повітряного простору та його знищення повітряного противника. Але, головною перевагою порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання - до десяти хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення противника", - наголосив командувач.

Склад такої групи може налічувати до чотирьох військовослужбовців " водій, кулеметник, оператор ПЗРК та командир групи. Щодо маршрутів, їх обирають за результатами аналізу попередніх повітряних ударів ворога.

"Поява мобільних вогневих груп - це вдала оптимізація Збройних Сил України", - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв. "На автомобілі, що надані волонтерами, встановлюється відповідне озброєння. Зокрема, великокаліберний кулемет або переносний зенітно-ракетний комплекс. Насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми підвищуємо ефективність оборони в цілому".