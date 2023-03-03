Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв висловився про готовність наших сил до відбиття загрози з повітря над Київщиною.

"Наразі небо над столицею захищене. Такий висновок підтверджує розгалужена система різноманітних зразків протиповітряної оборони, що розосереджені у визначених місцях Київської області. Окрім того дані сили та засоби здійснюють постійний маневр на місцевості для того, щоб ворог не вирахував, де саме перебувають наші засоби протиповітряної оборони", - зазначив він.

Наєв додав: "Вся ця система постійно підтримується у бойовій готовності. Зокрема, організоване своєчасне оповіщення та надання цілевказівок через відповідні канали системи управління. Завдяки цьому, кожен розрахунок та екіпаж у стислі терміни отримують своє окреме завдання до відбиття загрози з повітря".