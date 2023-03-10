Жодного дня тиші. Ворог щодня обстрілює Херсон. Напередодні шість осіб -загинуло, п'ятеро - поранено. З-поміж них - і дитина.

Артилерія, гаубиці, реактивні системи залпового воню. Місцеві вже давно навчилися відрізняти роботу ворожого арсеналу. Не менш небезпечні і міни. Ними нашпиговані гектари херсонської землі. Більше - в матеріалі Юлії Зайцевої.

Люта доба на Херсонщині. Вдень гриміло в обласному центрі. Вночі жахало з усілякої зброї у Новій Каховці. Через ворожі обстріли сталася пожежа в житловому будинку в Антонівці. По Херсону росіяни починали гатити 9 разів. З важкої артилерії та градів.

Жителька Херсона:

Бешеный свист, потом бах, опять свист и бах. Мы прямо на 5 этаже живем, нету у нас чердака. Было очень страшно, мы собрали вещи и сбежали на первый этаж.

Не встигали медики та рятувальники доїхати до постраждалих від попереднього прильоту, як починався інший.

Вже вкотре ворог цинічно цілить по житлових кварталах. Майже півсотні снарядів летіло у багатоквартирні та приватні будинки.

Тетяна, жителька Херсона:

Дома, вмивалася, чистила зуби, перший прильот, бігом сховалися в схованку. І так тремтіла… У хаті, ну то єсть двє стіни, все як положено, нам трошки краще, того шо в нас дом трошки вкопаний в землю, то ми там вже трохи облаштували собі місце. І з чоловіком, і собакою, і кішкою у схованці так і просиділи, а потім вже вийшли – кому,шо, яка допомога потрібна.

Цього разу смертоносне залізяччя влучило в зупинку громадського транспорту на Корабельній площі. Там у цей час було двоє людей. Жінка і чоловік загинули одразу. Уламки боєприпасу поцілили в крамницю - не вижила 33-річна продавчиня, мати двох дітей.

У меня ходуном все пошло, поняла, что где-то у меня около дома, а шо у меня тут 50 шагов от остановки. Аленушку так жалко, такая девочка была, как жалко, боже.. И еще люди погибли.

У будинку неподалік ще один херсонець дзазнав важких травм, які не дали йому можливості вижити. А три людини, серед яких і дитина - були поранені після вибухів.

Ще двоє людей загинули, а двоє отримали травми, коли на міні підірвався легковик з цивільними мешканцями. Загалом на Херсонщину за цей день було випущено росіянами майже півтисячі боєприпасів. Ворог обстрілює навіть тимчасово окуповані території.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки.

Правоохоронці розпочали провадження про порушення правил та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Херсонці, ховаючись від обстрілів, шлють навздогін ракетам єдиний вірний напрямок.

А тим часом Збройні сили Україні поступово знищують окупантів на Лівобережжі.

Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради:

Лівобережна частина Херсонщини буде вільною! Ми повернемо кожен сантиметр своєї землі та звільнимо кожного нашого жителя!

Ось розвідники проводять рейд на тимчасово окуповані території. Наслідки цієї вилазки, напевне, вже оцінили рашисти.

А ось оператори українських дронів пустили під воду човни, якими російська ДРГ намагалася дістатися островів. Щонайменше 7 катерів з озброєнням та 20 загарбників пішли на дно.