Українські артилеристи знищили ворожу БМП та "Камаз" окупантів [ Редагувати ]
Українські артилеристи виявили ворожу БМП та "Камаз" окупантів. Воїни завдали влучних ударів та знищили техніку росіян.
Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада ЗСУ.
"Артилеристи постійно доводять, що вони й справді боги війни", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як українські військові знищили ворожу БМП та "Камаз" окупантів.
Зазначається, що це результат артилеристів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
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