Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші.

"Ворожими обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди у с. Западне", - розповів він.

За даними очільника регіону, на щастя, постраждалих серед цивільного населення за добу не було.