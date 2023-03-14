росія підняла у повітря авіацію: в Україні оголосили повітряну тривогу [ Редагувати ]
У Києві та північних регіонах України оголосили повітряну тривогу. Відомо про активність російської авіації.
Повітряну тривогу на півночі нашої країни оголосили о 10:05. Про загрозу з повітря попередили жителів столиці, Київської, Чернігівської та Сумської областей.
Моніторингові групи зазначають, що зафіксований зліт російських винищувачів МіГ-31БМ, Су-24МР та Су-34. Тому українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги.
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