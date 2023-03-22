Навів ракетний удар по школі в Краматорську: СБУ затримала зрадника [ Редагувати ]
Служба безпеки в Краматорську затримала чергового зрадника. Він коригував російський ракетний удар по місцевій школі.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За даними правоохоронців, ворожий інформатор збирав розвіддані про локації українських сил та коригував російські обстріли соціальних установ у Донецькій області.
"СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року. Крім того, він розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області", - йдеться в повідомленні.
Як з'ясували в СБУ, кураторів зловмисника особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ.
"Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання. Поплічником загарбників виявився працівник заводу у Краматорську", - вказано в повідомленні.
Відомо, що російська спецслужба завербувала чоловіка до співпраці на початку березня цього року. Зібрану розвідінформацію він надсилав "зв’язковому" агенту.
Правоохоронці під час обшуків виявили у затриманого мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Слідство триває.
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