У російських військових росте смертність: Генштаб назвав наслідки [ Редагувати ]
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Поранені росіяни рідше виживають через неякісне медичне забезпечення та недостатньо професійний персонал.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
В Генштабі зазначають, що рівень смертності зріс в період з 17 по 21 березня. В той же час, через значні втрати, загарбники вирішили збільшити кількість ліжко-місць у шпиталях, що працюють в тимчасово окупованій Луганській області.
"Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталя збільшено удвічі, з 200 до 400. В той же час, всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня", - сказали в Генштабі.
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