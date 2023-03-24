Поранені росіяни рідше виживають через неякісне медичне забезпечення та недостатньо професійний персонал.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

В Генштабі зазначають, що рівень смертності зріс в період з 17 по 21 березня. В той же час, через значні втрати, загарбники вирішили збільшити кількість ліжко-місць у шпиталях, що працюють в тимчасово окупованій Луганській області.

"Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталя збільшено удвічі, з 200 до 400. В той же час, всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня", - сказали в Генштабі.