У Києві комендантська година на Великдень скасовуватись не буде - КМВА [ Редагувати ]
У Києві не будуть скасовувати комендантську годину у Великодню ніч. Виходити на вулицю заборонено з 00:00 до 05:00. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
В ніч на Великдень, 16 квітня комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. Без змін. В першу чергу для безпеки самих киян і гостей столиці. Потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені.
Від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі Youtube та у Facebook. По завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик.
Начальник КМВА Сергій Попко заявив:
Дуже прошу - поставтеся до відвідування храмів із розумінням воєнного стану та відповідальністю. Не потрібно намагатися освятити кошики одразу по закінченню комендантської години. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, в українських містах скоротили тривалість комендантської години, а нові графіки затверджені в Києві, Херсоні та інших населених пунктах. На Черкащині - найкоротша в Україні комендантська година. "Подробиці" опублікували нові графіки.
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