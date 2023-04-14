Над Кримом активізувалася авіація рф - соцмережі [ Редагувати ]
У п'ятницю ввечері, 14 квітня, у небі над окупованим Кримом активізувалася російська авіація. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
За словами місцевих жителів, з 21:00 над Севастополем через кожні 2-5 хвилин пролітають військові літаки – винищувачі та транспортні.
Зазначається, що літаки летять із боку моря над Ленінським районом міста і далі на схід.
Зазвичай, так буває після зльоту з аеродрому Бельбек, після чого літак робить розворот над морем", - сказано в повідомленні.
Аналогічна ситуація спостерігається в Інкермані. Над містом пролетіло щонайменше 10 літаків.
За останні 20 хвилин ще шість пролетіло над Інкерманом, такого навіть на початку вторгнення не було, або коли вперше на аеродромі Бельбек вибухи були. Літають дуже низько.
по темі
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готується до деокупації Криму
У четвер, 13 квітня, у східній частині Криму пролунали вибухи
Експерт з питань авіації Богдан Долінце розповів, на що вплинуть поставки винищувачів для ЗСУ та чому це так важливо для України
У Джанкої, розташованому на півночі окупованого Криму, окупанти встановили ППО
В окупованому Криму повідомляють про вибухи у Феодосії та роботу ППО