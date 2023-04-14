У п'ятницю ввечері, 14 квітня, у небі над окупованим Кримом активізувалася російська авіація. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами місцевих жителів, з 21:00 над Севастополем через кожні 2-5 хвилин пролітають військові літаки – винищувачі та транспортні.

Зазначається, що літаки летять із боку моря над Ленінським районом міста і далі на схід.

Зазвичай, так буває після зльоту з аеродрому Бельбек, після чого літак робить розворот над морем", - сказано в повідомленні.

Аналогічна ситуація спостерігається в Інкермані. Над містом пролетіло щонайменше 10 літаків.