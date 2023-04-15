Телеканал НТН покаже пряму трансляцію сходження Благодатного Вогню у Єрусалимі [ Редагувати ]
У суботу, 15 квітня, о 14:00 телеканал НТН покаже пряму трансляцію з Єрусалиму сходження Благодатного Вогню у Храмі Гробу Господнього.
Щороку напередодні Великодня мільйони людей у всьому світі, затамувавши подих, стежать за цією подією. А в Єрусалимі цього дня збираються тисячі віруючих. У Велику суботу глядачі НТН разом із паломниками з різних країн стануть свідками звершення дива, яке стало символом Світлого Христового Воскресіння.
Окрім того, пряма трансляція сходження Благодатного Вогню буде на YouTube-каналі та Facebook-сторінці проекту "Свідок".
Вітаємо усіх з прийдешнім Великоднем! Нехай Світле свято увійде в кожну оселю, наповнить наші серця радістю та благодаттю і подарує нам усім мир!
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