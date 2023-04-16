Окупанти обстріляли храм у Нікополі, є поранені [ Редагувати ]
Російські війська на Великдень обстріляли церкву у Нікополі, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік - на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка - госпіталізована.
Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна - знищена.
У Великодню ніч рашисти обстріляли Запоріжжя та область. У селищі Камишеваха ракета впала біля церкви. Обстріл стався до початку святкової служби, тож люди не постраждали.
Церква у Комишевасі
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