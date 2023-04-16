Російські війська на Великдень обстріляли церкву у Нікополі, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік - на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка - госпіталізована.

Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна - знищена.