Додаткові 80 танків Leopard 1 Україні почнуть передавати у середині 2023 року. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю іспанській газеті La Vanguardia.

За його словами, цього тижня розпочалися тренування українських танкістів та підготовчі роботи до постачання танків.

У березні ми передали Україні 18 сучасних Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder, а також інші пакети, такі як терміново необхідні запасні частини та боєприпаси. Крім того, я успішно й активно чинив тиск на наших союзників, щоб досягти більшої підтримки, в результаті нам вдалося забезпечити бригаду.

Rheinmetall передасть 88 одиниць техніки, ще 99 надійдуть від FFG. Перші танки Україна отримає не раніше середини цього року, їхня точна кількість не уточнюється.

Видання зазначає, що багато Leopard 1 вимагають ремонту і неясно, чи можливо використовувати всю партію на полі бою або частина техніки піде на запчастини.

Газета Handelsblatt раніше повідомляла, що Німеччина може поставити Україні до 160 основних бойових танків Leopard 1 з промислових запасів. Наразі невідомо, коли танки будуть повністю готові до відправки. Частина з них перебуває у незадовільному стані. Їхні компоненти можна було б використовувати для ремонту інших танків Leopard.

Постачання танків Leopard різних модифікацій ЗСУ підтвердили Німеччина, Данія, Іспанія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Польща та Португалія. У Данії заявляли, що за півроку планують передати Україні майже 100 Leopard 1.