Ворог на півдні посилює обстріли, намагається тиснути на мирне населення. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк.

"Ніч пройшла дость складно. Ворог посилює обстріли, намагається тиснути на мирне населення. За ніч зафіксовано близько 40 обстрілів у зоні нашої відповідальності, в тому числі обстрілюють і населені пункти, і по Херсону. Ворог розбиває приватні угіддя цивільних громадян", - заявила Гуменюк.

Вона додала: "Ворог немає ніяких перемог та переконливих просувань на сході, з цим це і пов'язано. Немає вздовж фронту ніяких успіхів на південному напрямку. Вони не настільки б'ють у відповідь, наскільки отримають задачу максимально переключити увагу українського населення на біду, яка приходить у кожний дім.

Також Гуменюк розповіла, як ворог готується до наступу ЗСУ.

"Вони готуються, вони постійно займаються облаштування оборони, постійно підвищують інженерне облаштування цих напрямків. Розуміють, що їм знадобиться не один такий рубіж. Намагаються маневрувати, вишукувати такі місця, з яких знову й знову зможуть обстрілювати мирну деокуповано територію. Це терор", - резюмувала вона.