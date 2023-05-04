Переговори про переведення торгівлі між Індією та росією в рупії призупинено. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в індійському уряді. Незважаючи на місяці переговорів, знайти варіант, який влаштовує обидві сторони, так і не вдалося.

росія, за словами одного з джерел агентства, не хоче, щоб у неї до кінця року накопичилося понад 40 млрд рупій ($490 млн) - валюти, яка не повністю конвертується. Російська влада хотіла б вести розрахунки в двосторонній торгівлі з Індією в юанях або іншій валюті.

Інше джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах, заявило, що Індія більше не хоче продовжувати переговори щодо торгівлі в рупіях.

Цей механізм просто не працює. Індія спробувала все, що могла щоб це було ефективно, але нічого не допомогло.

Після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну і запровадження санкцій експорт з росії в Індію різко виріс. Станом на початок квітня 2023 року він оцінювався в $51,3 млрд, а роком раніше - в $10,6 млрд.

Значна частка поставок з росії до Індії припадає на нафту, яку рф через санкції продає з дисконтом. Експорт з Індії до Росії, у свою чергу, трохи знизився - з $3,61 млрд у квітні 2022-го до $3,43 млрд у квітні 2023 року.

У квітні Bloomberg з посиланням на джерела в уряді Індії повідомляв, що росія більше року не може отримати майже $2 млрд за зброю, призначену для Індії.

росія не готова приймати платежі в рупіях, а Індія, своєю чергою, не хоче платити в рублях (щоб уникнути витрат, пов'язаних з купівлею російської валюти) або в доларах, за що їй можуть загрожувати санкції.

Нагадаємо, Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів безпеки.