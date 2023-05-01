З грудня у Бахмуті загинуло 20 тисяч окупантів - Білий дім [ Редагувати ]
Російський наступ на Бахмут провалився. З грудня минулого року в боях загинуло близько 20 тисяч окупантів.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
За підрахунками Білого дому, за останні п'ять місяців бойових дій в Україні Росія втратила 100 тисяч чоловік.
Кірбі заявив, що російський наступ у східному Донбасі "застопорився" і "провалився".
В останні місяці Москва зосередила своє вторгнення на Донбасі, зокрема, на місті Бахмут.
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