Російський наступ на Бахмут провалився. З грудня минулого року в боях загинуло близько 20 тисяч окупантів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За підрахунками Білого дому, за останні п'ять місяців бойових дій в Україні Росія втратила 100 тисяч чоловік.

Кірбі заявив, що російський наступ у східному Донбасі "застопорився" і "провалився".

В останні місяці Москва зосередила своє вторгнення на Донбасі, зокрема, на місті Бахмут.