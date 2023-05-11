Розпрацьована нова стратегія НАТО, яка більш чітко фіксує ризики, які сьогодні ми бачимо. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"НАТО сьогодні проходить свою трансформацію. Розпрацьована нова стратегія, яка більш чітко фіксує ризики, які сьогодні ми бачимо. У цій війні ці ризики абсолютно точно інакше сформульовані. Я думаю, що до початку такої повномаштабної війни на європейському континенті ніхто не міг собі уявити, що можна повернутись у середину минулого сторіччя і мати такий самий тип війни, який ми бачили у Другій світовій війні. Росія ще раз з'ясувала дуже важливу складову для НАТО насамперед, що ризики великі саме континентальної об'ємної війни. До цього також треба готуватись", - зазначив Подоляк.

Він додав: "Тобто НАТО має відповідати не тільки за якісь локальні прояви конфліктних ситуацій, і не тільки приймати участь у конфлікті на рівні спеціальних частин, які там обмежені по кількісті, по використанню техніки і т.д, а що це може бути повноцінна війна, де лінія фронту 1700 км. І війна, де приймають участь безпосередньо сотні тисяч з однієї та іншої сторони, тисячі танків, літаків, артилерія і тп".

Подоляк також розповів, як зміниться Альянс.

"Тому безумовно НАТО проходить через етап трансформації, який буде виглядати наступним чином. По-перше, блок буде більш мобільний, по-друге, він буде більш жорсткий, по-третє, він буде вкладати гроші у військово-промисловий комплекс у набагато більшому обсязі. Четверте - блок НАТО вже розуміє, що такі країни як Фінляндія, Швеція безумовно потрібні, адже вони певний форпост з півночі, але особливо важлива сьогодні Україна. Вона буде мати єдиною у Європі досвід величезної континентальної війни. Крім того, Україна - єдина країна, яка використовувала всі види західної техніки і інтегрувала їх в одну систему", - зауважив радник керівника Офісу Президента.