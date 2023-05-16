Нічна атака на Київ: всі подробиці [ Редагувати ]
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Переважну більшість повітряних цілей, якими росіяни атакували Київ вночі 16 травня, було знищено.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
В КМВА зазначили, що це вже восьма російська атака на столицю з початку травня.
"Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
За попередьною інформацією, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили, повідомив Попко.
Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.
"Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. В решті районів пошкодження не суттєві - у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону", - сказав він.
Інформації щодо потерпілих немає.
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