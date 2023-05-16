У вівторок, 16 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про те, як росіяни відреагували на те, що не брали участь у Євробаченні.

- Наші ППО збивають "Кинджали", наші військові нищать окупантів та звільняють землі, наші співаки співають на світових майданчиках, а в Ліверпулі пройшло українське Євробачення. Яке значення, який удар по росії такі конкурси наносять?