Який "удар" по росії нанесло Євробачення: Ткаченко дав відповідь [ Редагувати ]
У вівторок, 16 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про те, як росіяни відреагували на те, що не брали участь у Євробаченні.
- Наші ППО збивають "Кинджали", наші військові нищать окупантів та звільняють землі, наші співаки співають на світових майданчиках, а в Ліверпулі пройшло українське Євробачення. Яке значення, який удар по росії такі конкурси наносять?
Було багато розмов напередодні Євробачення стосовно того, що будуть кібератаки, чи якісь намагання росіян втрутитися у перебіг Євробачення. Натомість буквально хвилина у хвилину, як розпочалось Євробачення почався черговий обстріл України. І українці, яких багато було в залі, було видно, як одним оком дивилися в телефон, що відбувається в Україні, одним оком на сам конкурс і відповідь була такою "вони били по нас".
по темі
Перемога України торік мала б означати, що вона приймає Євробачення, але через війну, друге місце - Велика Британія взялася за це. І чи не правда, що ми цим дуже пишаємося?
Верховна Рада нещодавно дозволила вилучати з публічного простору імперські символі росії. Це означає, що пам'ятники, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики більше не вноситимуть до державного реєстру обєктів культурної спадщини. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
Потреби у ній із початком повномасштабної війни зросли вдвічі. Тож для пропагування донорства і культури в цілому львівським донорам почали дарувати квитки до театрів та музеїв.
Кілька годин тому в німецькому Аахені Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Німеччині, отримав престижну європейську нагороду. Як відбувалася церемонія - дивіться далі.
У Ліверпулі завершився міжнародний пісенний фестиваль Євробачення 2023 року