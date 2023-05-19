Саудівська Аравія заявила про нейтралітет щодо війни рф проти України [ Редагувати ]
Саудівська Аравія заявила про нейтралітет щодо війни росії проти України після сьогоднішнього візиту українського президента Володимира Зеленського до Джидди.
Про це повідомляє The Guardian.
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що країна офіційно дотримується нейтралітету в конфлікті між росією та Україною. Це сталось після візиту Зеленського до Джидди та його виступу на саміті Ліги арабських держав.
За словами міністра, Саудівська Аравія обрала "активний нейтралітет".
Нагадаємо, сьогодні, 19 травня Зеленський прибув до Саудівської Аравії та взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Також з ним прибув лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
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