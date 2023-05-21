Окупанти обстріляли територію Харкова. Мешканців закликають залишатись в укриттях.

Про це повідомляє в Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів!", - повідомив Синєгубов.

Він наголосив, що місцевим жителям необхідно залишатись в укриттях та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

В момент ворожого обстрілу в місті була оголошена повітряна тривога.

В результаті успішного контрнаступу Збройних Сил України на Харківському напрямку, який відбувся восени минулого року, росіян було позбавлено можливості атакувати місто піхотою. Однак, вони продовжують використовувати артилерію та ракети.