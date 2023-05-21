Російські війська обстріляли Харків: подробиці [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли територію Харкова. Мешканців закликають залишатись в укриттях.
Про це повідомляє в Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів!", - повідомив Синєгубов.
Він наголосив, що місцевим жителям необхідно залишатись в укриттях та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
В момент ворожого обстрілу в місті була оголошена повітряна тривога.
В результаті успішного контрнаступу Збройних Сил України на Харківському напрямку, який відбувся восени минулого року, росіян було позбавлено можливості атакувати місто піхотою. Однак, вони продовжують використовувати артилерію та ракети.
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