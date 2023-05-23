Ситуація загалом на східному фронті напружена. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Володимир Назаренко.

"Ситуація загалом на східному фронті звичайно напружена. Щодня,, щогодини по всій лінії розмежування відбуваються дуже напружені зіткнення. Ворог не полишає спроб просуватись по всьому східному фронту. Так само сили оборони намагаються звільняти втрачені позиції, населені пункти ті, на яких стратегічна ситуація, тактична ситуація. Дуже динамічна ситуація і жива така лінія, яка постійно рухається в одну та іншу сторону", - заявив Назаренко.

Він додав: "Ця війна, що ми бачимо зараз - війна технологій. Тобто путінська армія, радянська армія, загалом вся окупаційна армія, яка весь час ставила ставку на масовість - не працює. Вони по-перше не досягли тієї масовості, і не змогли отримати перевагу у технологіях".

Назаренко також прокоментував події у Бєлгороді.

"Те, що ми бачимо по тих подіях на кордонах, саме отакі дії, ми прекрасно розуміємо, що це певний партизанський рух на території країни окупанта. Будь-які військові дії, тактика дають свій результат, коли таку ганьбу терпить регулярна армія. Вони можуть починати звільнення певних областей. Це в котре показує, що вони мають недостатню масовість", - резюмував Назаренко.