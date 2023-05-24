Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута.

Генерал опублікував відео з полоненим найманцем ПВК "Вагнер".

На Бахмутському напрямку в полон потрапив черговий орк з пвк "ветеран". Він розповів багато про ставлення командування. Полонений найманець рф: "Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать у Камаз і більше ніхто нас не побачить".

Телеграм-канал "Бахмутський демон", який ведуть бійці ЗСУ, повідомляє:

На флангах ситуація йде доволі важко, в самому місті русня намагається накопичитись, щоб вийти за його межі, вони сподіваються не втратити фланги і не дати нам тактично оточити та розрізати їхні угруповання.

Примітно, що Генштаб ЗСУ у своєму оперативному зведенні за 18:00 23 травня вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті, що свідчить про те, що загарбники просунулися вглиб міста.