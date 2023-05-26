Судді Макарівського райсуду Київської області Олексію Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, оголосили підозру.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Судді за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України.

Зазначається, що прокуратура скерувала звернення у Вищу раду правосуддя, де просить надати згоду на утримання підозрюваного під вартою.

Також раніше суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у нього біологічних зразків.

Нагадаємо, аварія сталася 25 травня о 23:55. Суддя за кермом авто здійснив наїзд на військового Нацгвардії. Чоловік загинув на місці.

У рамках кримінального провадження механізм та причини ДТП встановлюють.

Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.