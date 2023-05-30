"Далі будеі більше": Ігнат про атаку на москву [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в росії буде все більше перешкод для путінського режиму. І атака дронів та москву та область є однією з таких внутрішніх проблем країни-агресора.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Читав, бачив, порадувався. Більше нічого не можу сказати, що там відбулося на расєї. Це їхні внутрішні проблеми і їх буде дедалі більше.
Ігнат зазначив, що російському режиму будуть створювати проблеми, зокрема, "Легіон свобода росії", який вже в Бєлгородській та інших областях хоче скинути кривавий режим путіна, щоб росія стала вільною державою.
Він зазначив, що легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Ігнат сподівається, що й решта території, що входять до росії, теж повстане проти цієї тиранії.
Ну а жителям Рубльовки треба якісь рішення приймати, як їм далі жити в такій країні.
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