В Україні пенсії суддів від квітня 2022 року до квітня 2023 року збільшилися на 5,3 тисяч грн і склали 97,7 тисяч грн на місяць. Про це йдеться у звіті ПФУ.

Усього пенсії (за законом довічна виплата) отримують 3639 суддів. Для порівняння, всього в Україні – 10,69 млн пенсіонерів. У масштабах Пенсійного фонду витрати на пенсії суддів є незначними, проте це єдина група, яка отримує особливі виплати.

Нагадаємо, після березневої індексації в країні зросла середня пенсія - тепер вона становить трохи більше ніж 5 тисяч гривень. Водночас у ПФУ підрахували, у яких регіонах найбільші пенсії.

Києві - 7129 гривень

Донецькій області - 6560 гривень

Луганській області - 6049 гривень

Дніпропетровській області - 5804 гривні

Найменші пенсії в Тернопільській (3998 гривень), Закарпатській (4164 гривні) та Чернівецькій (4182 гривні) областях.

Від 1 червня пенсіонерам, що працюють, почнуть виплачувати перераховані пенсії. Перерахунок виплатять одразу за три місяці - квітень, травень, червень. Однак у ПФУ попередили, що підвищення може виявитися несуттєвим.