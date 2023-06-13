У Кривому Розі окупанти поцілили в п'ятиповерхівку

У Кривому Розі вночі 13 червня російські окупанти поцілили ракетою у п'ятиповерховий будинок, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Вілкул.

Кривий Ріг. Вибухи.

Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет.

Пізніше Вілкул додав, що рашисти влучили у кілька цивільних об’єктів у різних частинах Кривого Рогу, зокрема, у п'ятиповерховий будинок.