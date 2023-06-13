У Кривому Розі окупанти вразили п'ятиповерхівку, є загиблі та поранені (фото) [ Редагувати ]
У Кривому Розі вночі 13 червня російські окупанти поцілили ракетою у п'ятиповерховий будинок, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Вілкул.
Кривий Ріг. Вибухи.
Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет.
Пізніше Вілкул додав, що рашисти влучили у кілька цивільних об’єктів у різних частинах Кривого Рогу, зокрема, у п'ятиповерховий будинок.
Кривий Ріг. "Високоточні" потвори влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок.
Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж.
Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами.
Повна інформація буде після ліквідації.
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