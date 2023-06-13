Внаслідок нічного ракетного удару по Кривому Розі загинули 3 людини, 25 отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК "Схід". Але маємо і "прильоти". Пошкоджені цивільні об’єкти. Понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 - у лікарні.

Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Його приборкують рятувальники.

Троє постраждалих - на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин.

Ще 4 травмованих - на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда.

Також пошкодження є у рятувальному підрозділі.

Усюди працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються.