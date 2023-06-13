У вівторок, 13 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" президент ДП "НАЕК "Енергоатом"Петро Котін розповів про те, як буде функціонувати Запорізька АЕС без Каховської ГЕС, адже було зафіксовано рівень обміління притоки до охолоджувального ставка ЗАЕС.

В цьому ставі охолоджувача нормальний рівень, 60-67 м - це цілком достатньо, щоб охолоджувати енергоблоки у тому режимі, в якому вони зараз знаходяться. Вони всі зупинені, за винятком одного, який перебуває у гарячому стані. Якщо енергоблоки працювали у такому режимі, вони б могли працювати без підживлення протягом 1-1,5 місяця, після цього їх потрібно було б зупинити, після чого вони могли б у такому режимі як зараз знаходитись достатньо довго.

"Є питання того, що буде утечі у цьому ставку охолоджувача, але поки ми цього не спостерігаємо і фактично рівень поки залишається на тому рівні, який є зараз", - додав він.