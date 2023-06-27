Окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Російські війська замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС і розмістили начинену вибухівкою техніку біля 4 із 6 енергоблоків станції. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив в.о. головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Ми маємо факт мінування Запорізької АЕС та прилеглої території. Також має інформацію про мінування затворів, які сполучають водосховище-охолоджувач ЗАЕС і Каховське водосховище. Маємо інформацію про фактичне перетворення АЕС на військову базу. Про те, що виробничі приміщення ЗАЕС використовуються як укриття для зброї, вибухівки, техніки, для окупантів. Рівень мілітаризації АЕС постійно зростає.

Відбувається порушення вимог з ядерної та радіаційної безпеки. Окупаційна влада перешкоджає експлуатуючій організації виконати вимогу Державної інспекції з ядерного регулювання України щодо переведення енергоблоку №5 АЕС у стан холодної зупинки. Він знаходиться в гарячому зупині.

Кільки тижнів тому окупанти відключили онлайн передачу даних з датчиків радіаційного моніторингу в межах проммайданчику. Зараз інформація про стан і радіаційну обстановку в межах проммайданчика передається лише на папері і телефоном колегами з МАГАТЕ, які постійно перебувають на ЗАЕС.

У нас немає резервних ліній електропередач, щоб забезпечувати надійне електропостачання на Запорізьку АЕС. У нас бракує персоналу, зруйнований ланцюжок постачань, не забезпечується нормальний стан обладнання і систем.

На сьогодні маємо всі шість реакторів на ЗАЕС у зупиненому стані, вони не працюють впродовж дев'яти місяців. Тобто стан залишкового тепловиділення у паливі досить невеликий. І за теперішньої ситуації аерозольного впливу на населення ми не очікуємо. Можливе забруднення у такому разі (вибуху - ред.) території, прилеглої до промислового майданчика, річки Дніпро, і далі, відповідного до того, як складатиметься метеорологічна обстановка.