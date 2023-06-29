У Краматорську завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського ракетного удару по кафе у центрі міста. Цієї ночі було виявлено ще одне тіло загиблого. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 12 осіб.

Про це повідомляє в Telegram ДСНС.

"Вранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого. Загалом загинули 12 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждали 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 осіб, з них 7 - підрозділом ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Наразі аварійно-рятувальні роботи, які проводилися з вечора 27 червня, вже завершено.

Згідно з заявою МВС цього ранку, кількість травмованих внаслідок двох обстрілів - по Краматорську та селу Біленьке - склала 65 осіб.

"Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані", - уточнили в міністерстві про удар по Краматорську.