Влада ретельно готується до будь-яких сценаріїв на Запорізькій АЕС. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Маючи такого божевільного сусіда поруч, майте на увазі, що в будь-який момент ви можете отримати "сюрприз" від нього. Вони ні перед чим зупинятись не будуть на меті, яку собі визначили. Мета доволі проста - знищення нашої країни та населення. Це стародавня мрія усіх росіян. Те, що стосується ситуації на ЗАЕС, ми дуже ретельно готуємось до будь-яких сценаріїв. Відбуваються певні навчання, ми працюємо за тою процедурою, яка у нас є. Якщо є певна інформація, що це може відбутись, у нас є протоколи, згідно з якими ми маємо діяти", - зазначив Данілов.

Він додав: "Те, що стосується реакції світової спільноти, мені важко сказати, якою вона буде. Якщо не дай бог такі події відбудуться, треба говорити в якому світі ми взагалі живемо, коли країна-терорист може завати фактично ядерного удару по країні, яка не має до неї ніякого відношення. Я б вважав, що ця реакція мала б бути миттєва. Чим швидше ми отримаємо перемогу над країною-терористом, тим швидше світова спільнота видихне і зрозуміє, що світ - у безпечному стані".