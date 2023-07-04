Росія, яка напала на Україну в лютому минулого року за рішенням диктатора Володимира Путіна, у найближчі десятиліття становитиме загрозу безпеці Європи.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, якого приводить Tagesspiegel.

Він зазначив, що російська загроза - це не міраж, і якщо Чехії загрожуватиме, то й Німеччині загрожуватиме.

"Наша загроза - не міраж. Росія становитиме небезпеку для європейського континенту протягом десятиліть. Я радий, що нова стратегія безпеки Німеччини ясно дає це зрозуміти", - сказав він.

Стратегія національної безпеки, представлена федеральним урядом канцлера Олафа Шольца в середині червня, визначає Росію як найбільшу загрозу миру і безпеці в євроатлантичному регіоні в осяжному майбутньому.

Говорячи про російську загрозу Чехії, міністр згадав вибух складу боєприпасів у Врбетіце 2014 року. За даними чеських спецслужб, за вибухом стояли співробітники російської військової розвідки ГРУ.