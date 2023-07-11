У кінцевій заяві саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі, немає чіткого графіка щодо приєднання України до Альянсу. Про це повідомляє Reuters.

У вівторок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що запропонована заключна заява саміту НАТО у Вільнюсі не містить конкретного графіка стосовно вступу України до Альянсу. В той же час, Reuters не надає додаткових деталей щодо цього.

Саміт НАТО

Зазначимо, що раніше повідомлялось про те, що Сполучені Штати Америки на саміті НАТО у Вільнюсі "пошлють позитивний сигнал" щодо членства України в Альянсі.

Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, США та союзники "пошлють позитивне повідомлення" щодо майбутнього членства України в НАТО на саміті, який розпочнеться сьогодні у Литві. Салліван також повідомив, що на саміті буде узгоджено новий пакет військової допомоги НАТО для України.

Зокрема, Столтенберг висловив впевненість, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України.

На питання: чи станеться так, що Україна отримає запрошення до НАТО, він сказав, що наразі йде завершальна робота щодо підсумкової заяви.

"Ми зараз фіналізуємо комюніке, різні елементи будуть у ньому, потім ви можете прочитати, що там, будьте певні, там буде сильне повідомлення України", - заявив Столтенберг.

За його словами, Україна стала набагато ближчою до НАТО і "настав час відобразити це в усіх рішеннях Альянсу"