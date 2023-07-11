В НАТО обіцяють, що Україна отримає сильне повідомлення за підсумками саміту у Вільнюсі. Наразі країни-члени Альянсу працюють над завершенням спільного комюніке.

Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберга під час відкриття Громадського форуму НАТО.

Зокрема, Столтенберг висловив впевненість, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України.

На питання: чи станеться так, що Україна отримає запрошення до НАТО, він сказав, що наразі йде завершальна робота щодо підсумкової заяви.

"Ми зараз фіналізуємо комюніке, різні елементи будуть у ньому, потім ви можете прочитати, що там, будьте певні, там буде сильне повідомлення України", - заявив Столтенберг.

За його словами, Україна стала набагато ближчою до НАТО і "настав час відобразити це в усіх рішеннях Альянсу".

"Ми маємо стояти за Україну стільки, скільки триває війна. Це повідомлення від Альянсу, відколи почалася війна. І треба пам'ятати, що війна почалася з 2014 року, а в 2022 році було вторгнення. Ми допомагали Україні з 2014 року. Я впевнений, що у проблемі членства наші учасники підтвердять, що Україна стане членом НАТО", - зазначив Столтенберг.

Також генсек НАТО розповів, що НАТО має багаторічну програму, щоб Україна володіла силами Альянсу.

"У нас буде погоджувальна зустріч завтра, ми обговоримо ухвалення рішень. Україна пройшла довгий шлях з того часу, як ми ухвалили це рішення у 2008 році, коли ухвалили ПДЧ, Україна стала ближче до НАТО. Підтримка України - це сильна частина, тому що люди відчувають солідарність до України", - акцентував Столтенберг.

Він додав - якщо російський диктатор Володимир Путін виграє Україну, це буде погано не лише Україні, а й усьому світу.

"Вони зроблять світ небезпечнішим, а ми станемо вразливими. Тому ми сильно підтримуємо Україну", - підсумував генсек.