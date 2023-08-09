Світова економіка все більше стає взаємозалежною, а міжнародні грузоперевезення відіграють важливу роль у забезпеченні стабільного потоку товарів та матеріалів між країнами. Україна, маючи стратегічне положення між Європою та Азією, є важливим гравцем у цьому процесі. Для організації ефективних та вигідних міжнародних грузоперевезень необхідно використовувати сучасні підходи та інструменти, а одним з таких інструментів є використання транспортних бірж, таких як DeGruz.

Що таке транспортна біржа?

Транспортна біржа - це онлайн-платформа, яка об'єднує відправників вантажів та перевізників для обміну інформацією про доступні вантажі та транспортні засоби. Відправники можуть розмістити інформацію про свої вантажі на біржі, тоді як перевізники можуть шукати та знаходити підходящі вантажи для своїх транспортних засобів.

Як здійснити міжнародні перевезення вантажів через DeGruz

Транспортний сайт Дегруз є платформою, на якій зібрані тисячі перевірених міжнародних перевізників та власників вантажів як з України, так і з країн Європи та Азії. Найпопулярніші напрямки, за якими їздять українські фури, зібрані у розділі міжнародні автоперевезення за посиланням. Це дозволяє компаніям, зацікавленим у організації міжнародних перевезень товарів, вибирати найкращі варіанти для своїх грузоперевезень, враховуючи ціну, терміни, тип транспорту та інші параметри. Щоб розпочати роботу з біржею та отримати доступ до вільних завантажень чи транспорту, потрібно пройти реєстрацію на сайті в розділі, а також додати свій вантаж або транспорт до системи. Після реєстрації вам будуть доступні всі сервіси системи.

Переваги організації міжнародних перевезень через біржу.

Система Дегруз - це сучасний вид транспортної біржі, яка об'єднує зручний інтерфейс та додаткові онлайн-сервіси для власників вантажів та перевізників. Все це надає додаткові переваги, такі як:

Економія часу та ресурсів. Традиційний пошук перевізників та встановлення контактів з ними може бути трудомістким процесом. Degruz надає зручний пошук та порівняння варіантів, що дозволяє зекономити час та ресурси, необхідні для організації грузоперевезень.

Конкурентні ціни. Завдяки широкому конкурентному полю перевізників на платформі, замовники мають можливість отримати найкращі пропозиції за ціною та умовами на міжнародні перевезення. Власний сервіс "Статистика цін" показує поточну ситуацію на українському ринку міжнародних грузоперевезень.

Прозорість та надійність. Degruz.com забезпечує прозорість взаємодії між перевізниками та власниками вантажів.

Зручність та автоматизація. Платформа дозволяє автоматизувати багато процесів, таких як подача заявок, встановлення контактів та відстеження вантажів. Це зменшує ручну працю та ймовірність помилок, що особливо важливо в умовах інтенсивних міжнародних грузоперевезень. Один із таких інструментів - це фільтр заявок, який дозволяє швидко відфільтрувати потрібні параметри перевезення.

Розширення географії. Degruz.com з'єднує Україну з різними країнами Європи та Азії. Це дозволяє компаніям з України розвивати бізнес на міжнародному рівні, шукати нових партнерів та клієнтів за кордоном.

Ресурси та експертиза. Окрім пошука міжнародних перевізників, degruz.com надає корисні ресурси та поради щодо організації міжнародних автоперевезень. Це допомагає компаніям з невеликим досвідом нарощувати свої навички та ефективно освоювати нові ринки.

Висновки та думки

Міжнародні грузоперевезення є невід'ємною частиною сучасної економіки. Організація ефективних перевезень вимагає сучасних інструментів, здатних задовольнити потреби та запити компаній. Транспортні біржі, такі як Дегруз, надають унікальну можливість знаходити надійних перевізників, оптимізувати витрати та розвивати бізнес на міжнародному рівні. За допомогою них Україна може ефективно брати участь у світових ланцюгах постачання, сприяючи своєму економічному розвитку та розвитку світової торгівлі.