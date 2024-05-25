Партизани провели диверсію в російському Ярославлі [ Редагувати ]
Рух "АТЕШ" повідомляє, що їхній агент знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що призвело до неполадок у роботі найближчої залізничної станції "Полянки".
Вони пояснюють, що Ярославль - важливий логістичний вузол, який росіяни використовують у військових цілях.
Завдяки успішній диверсії ми ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибінський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Луч" та інших, - йдеться у повідомленні.
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