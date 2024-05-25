Рух "АТЕШ" повідомляє, що їхній агент знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що призвело до неполадок у роботі найближчої залізничної станції "Полянки".

Вони пояснюють, що Ярославль - важливий логістичний вузол, який росіяни використовують у військових цілях.