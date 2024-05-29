Чи вимикатимуть завтра в Україні світло: в "Укренерго" дали відповідь [ Редагувати ]
В Україні у четвер, 30 травня, відключення електроенергії не прогнозуються.
Про це повідомляє "Укренерго".
30 травня відключення не прогнозуються, - повідомили у компанії.
Зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо.
Нагадаємо, з 1 червня формулу оплати населенням послуги за електроенергію буде змінено і тариф при споживанні понад 100 кВт зросте майже на 80%.
Рішення Кабміну з цього питання планується ухвалити 30 травня.
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