Керівник поліції Києва Дмитро Шумейко повідомив, що правоохоронці затримали жінку та її 14-річного сина за підозрою у підпалі двох військових автомобілів у столиці.

Про це повідомила поліція Києва.

Поліція Києва викрила жінку з 14-річним сином, які причетні до підпалу двох військових автівок у столиці, повідомив Шумейко.

За його словами, мешканка Чернігівщини разом із сином знайшли "додатковий заробіток" через телеграм-канал і за замовленням російських спецслужб, прибули до столиці для виконання завдання. Вдень вони відслідковували необхідний транспортний засіб, а вночі за допомогою запалювальної суміші підпалили два автомобілі в Шевченківському районі столиці − Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії жінка з сином знімали на відео, щоб надати замовникам доказ виконання завдання.

За результатами оперативно-розшукових заходів ми викрили та затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу, а її неповнолітнього сина помістили до Центру соціальної підтримки та реабілітації дітей на час, допоки обом не оберуть запобіжні заходи, − повідомив Шумейко.

За скоєння зухвалого злочину зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі, − підсумували в поліції Києва.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали групу зловмисників, які за замовленням російських спецслужб готували підпали автотранспорту військовослужбовців Територіального центру комплектування (ТЦК) у Дніпрі.