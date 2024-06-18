Жінку з сином-підлітком затримали за підпал військових авто − поліція Києва [ Редагувати ]
Керівник поліції Києва Дмитро Шумейко повідомив, що правоохоронці затримали жінку та її 14-річного сина за підозрою у підпалі двох військових автомобілів у столиці.
Про це повідомила поліція Києва.
Поліція Києва викрила жінку з 14-річним сином, які причетні до підпалу двох військових автівок у столиці, повідомив Шумейко.
За його словами, мешканка Чернігівщини разом із сином знайшли "додатковий заробіток" через телеграм-канал і за замовленням російських спецслужб, прибули до столиці для виконання завдання. Вдень вони відслідковували необхідний транспортний засіб, а вночі за допомогою запалювальної суміші підпалили два автомобілі в Шевченківському районі столиці − Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії жінка з сином знімали на відео, щоб надати замовникам доказ виконання завдання.
За результатами оперативно-розшукових заходів ми викрили та затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу, а її неповнолітнього сина помістили до Центру соціальної підтримки та реабілітації дітей на час, допоки обом не оберуть запобіжні заходи, − повідомив Шумейко.
За скоєння зухвалого злочину зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі, − підсумували в поліції Києва.
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