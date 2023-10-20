Вадим Столар та його команда влаштували діагностичний захід, присвячений Дню боротьби із захворюванням на рак молочної залози, і запрошують українок подбати про своє здоров’я. Відповідна інформація оприлюднена на сайті іменного Фонду мецената.

У команді Вадима Столара підкреслюють серйозність та поширеність захворювання

"На жаль, через повномасштабну війну, яка триває в Україні, жінки стикаються з ще більшими викликами, ніж зазвичай. У ці важкі часи вони стоять пліч-о-пліч із чоловіками на передовій, займаються волонтерською діяльністю, сумлінно працюють і часто самотужки виховують дітей. Усі батьки розуміють, що минулі півтора року, позначені постійними обстрілами та відключеннями електроенергії, були надзвичайно складними, – йдеться у повідомленні Фонду Вадима Столара. – Часу на те, щоб подбати про себе, часто бракує, і це скрутне становище загрожує значним ризиком. Тривожно те, що дані за 2020 рік показують: серед українських жінок рак молочної залози посідає третє місце за поширеністю серед онкологічних захворювань у віковій групі 18-24 років (10,8%), і він стає провідним серед онкологічних захворювань у віці від 30 до 74 років (27,6% до 20,6%)".

Крім того, слід зазначити, що серед жіночого населення рак молочної залози переважає у вікових групах 30-54, 55-74 та 75 років і старше, що становить 24,5%, 20,6% і 18,5% смертей, пов’язаних із раком, відповідно. На жаль, у кожної четвертої жінки діагностується рак молочної залози на пізніх стадіях (III-IV стадія), коли ефективність лікування значно знижується, констатують представники БФ Вадима Столара.

Волонтери Фонду Вадима Столара наголошують на важливості проведення обстежень

Щоб зробити обстеження доступнішим для жінок, Фонд у співпраці з клінікою-партнером створив безоплатний огляд спеціально для внутрішньо переміщених осіб та сімей, які втратили батька на війні, чи були змушені покинути домівку, яку було знищено. Жінки, які належать до цих категорій і проживають у Києві, можуть зареєструватися для отримання цієї послуги за вказаним посиланням. Учасниці будуть обрані шляхом випадкового відбору за допомогою спеціального сервісу.

Наталія Приходько, волонтерка з команди Вадима Столара, наголосила: "Крім всебічної підтримки військових та надання продовольчої допомоги мирним жителям, ми другий рік поспіль реалізуємо ініціативи, спрямовані на психологічне та фізичне здоров’я українців. Цей напрям містить регулярні й медичні огляди, щоб допомогти в ранньому виявленні критичних захворювань. Ми поширюємо ці зусилля на наших жінок, які сьогодні мають дуже мало часу на себе. Нинішня ситуація є тяжкою для всіх, особливо для них, але ми маємо зібратися з силами, щоб вистояти до Перемоги, а потім відбудувати нашу батьківщину".

У Фонді Вадима Столара опублікували перелік факторів, що можуть вплинути на захворювання

На жаль, рак молочної залози може вразити навіть абсолютно здорову жінку. І дуже важливо знати про певні показники, які відносять людей до категорії підвищеної небезпеки. Фонд Вадима Столара наголошує на таких факторах ризику:

Близькі родичі першого ступеня (мати, бабуся, сестра, тітка), які мали в анамнезі рак молочної залози.

Якщо не було вагітностей та пологів.

Перша вагітність у віці 30 років і старше.

Вік понад 40 років.

Ранній початок менструації (до 12 років).

Пізнє настання менопаузи (після 55 років).

Тривале приймання гормональних контрацептивів або замісної гормональної терапії в період менопаузи.

Цукровий діабет.

Надмірна вага або ожиріння.

Куріння.

Надмірне вживання алкоголю.

Гіпертонічна хвороба.

Хвороба на рак молочної залози або яєчників у минулому.

Вплив джерел радіації.

Команда Фонду Вадима Столара закликає кожну турбуватися про своє здоров’я та своєчасно проходити обстеження, щоб запобігти можливим проблемам. Зі свого боку Фонд зобов’язується продовжувати свої зусилля для збереження здоров’я українців.