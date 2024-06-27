Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) готові взяти участь у створенні післявоєнних сил безпеки у Секторі Газа.

Сполучені Штати намагаються залучити арабських союзників до цієї ініціативи, адже вони готові реалізувати своє бачення післявоєнного управління смугою, попри те, що припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС залишається недосяжним.

Під час візитів до Катару, Єгипту, Ізраїлю та Йорданії два тижні тому, Блінкен заявив співрозмовникам, що США досягли прогресу в цьому питанні, отримавши підтримку Каїра й Абу-Дабі у створенні сил, які працюватимуть разом з місцевими палестинськими офіцерами.

Однак, за словами чиновників і джерел видання, Єгипет і Емірати висунули умови своєї участі, включно з вимогою, щоб ця ініціатива була пов'язана зі створенням шляху до майбутньої палестинської держави - результат, який пообіцяв заблокувати прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Третє джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Єгипет також вимагає повного виведення ізраїльських військ з Сектора Газа - це умова, що, ймовірно, суперечить обіцянці Нетаньяху зберегти загальний контроль над безпекою в секторі після війни, з можливістю повернутися туди в разі потреби, щоб запобігти відродженню ХАМАСу.

Тим часом, ОАЕ вимагають участі США в післявоєнних силах безпеки смуги, повідомив арабський чиновник.

Блінкен сказав своїм колегам, що США допоможуть створити і навчити сили безпеки, а також гарантуватимуть, що вони матимуть тимчасовий мандат, щоб згодом їх можна було замінити повністю палестинським органом, повідомило третє джерело. За його словами, мета полягає в тому, щоб Палестинська адміністрація нарешті взяла під свій контроль Сектор Газа. Возз'єднання Смуги Гази і Західного берега річки Йордан під єдиною владою, розглядається як невід'ємний крок на шляху до остаточного вирішення проблеми за принципом двох держав.