У Парижі після результатів екзитполів тисячі людей вийшли на вулиці [ Редагувати ]
У Парижі тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи проти попередніх результатів екзитполів парламентських виборів, які показують лідерство ультраправої партії "Національне об'єднання" під керівництвом Марін Ле Пен.
Про це повідомляє France 24.
Деякі протестувальники піднялися на монумент у центрі площі, де розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами "проти фашизму" і "проти вкрай правих". Декілька людей залишили на монументі графіті, використовуючи балончики з фарбою.
Більшість демонстрантів були молодими людьми, які скандували гасла типу "фашисти геть".
Нагадаємо, у Франції 30 червня завершилося голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі лідирує ультраправа партія "Національне об'єднання".
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